OnePlus Nord CE 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink) [EU version]

329,00€ - 269,00€

(as of May 27, 2024 20:50:38 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

OnePlus Nord Series

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,3 su 5 stelle

1.906

4,5 su 5 stelle

1.576

4,3 su 5 stelle

111

4,4 su 5 stelle

1.772

Prezzo

269,00 €€269,00

166,78 €€166,78

239,00 €€239,00

199,00 €€199,00

Camera

64MP + 8MP + 2MP

48MP + 8MP + 5MP + 2MP

64MP + 8MP + 2MP

13MP + 2MP + 2MP

Batteria

4,500 mAh-Warp Charge 30T Plus

4,115 mAh – Warp Charge 30T

4,300 mAh – Warp Charge 30T

5,000 mAh Fast Charging

Velocità di ricarica

0 a 70% in appena 30 minuti.

0 a 70% in appena 30 minuti.

0 a 70% in appena 30 minuti.

0 a 70% in appena 30 minuti.

Processore

Qualcomm Snapdragon 750G 5G

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Qualcomm Snapdragon 690G 5G

Qualcomm Snapdragon 460G 5G

Schermo

6.43″, FHD+, 90Hz, AMOLED

6.44″, FHD+, 90Hz, AMOLED

6.49″, FHD+, 90Hz

6.52″, FHD+, 60Hz

Fotocamera frontale

16MP

32MP + 8MP

16MP

8MP

5G

✔

✔

✔

✘

Punta alla Perfezione con Nord CE di Tripla fotocamera – 64MP Fotocamera principale con Il rilevamento della scena con intelligenza artificiale e Nightscape, 119° Fotocamera con ultra grandangolo e 2MP Obiettivo mono

Piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 750G – IA basata sulle prestazioni che alimenta una grafica incredibile e il cloud gaming 5G.

Warp Charge 30T Plus, Batteria 4500 mAh – Il trasferimento di potenza migliorato carica la batteria del Nord CE da 0 a 70% in appena 30 minuti.

Display AMOLED da 90 Hz – la frequenza d’aggiornamento da 90 Hz fornisce il 50% in più di informazioni visive ogni secondo per un’esperienza esageratamente fluida.

OxygenOS 11 – Preinstallata con Google Communication Apps, inclusi Messaggi, Telefono e Duo.