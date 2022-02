Nord Ce 2 5G, nuova versione ‘core’ degli smartphone della linea OnePlus Nord ma che offre funzionalità avanzate come la ricarica cablata Supervooc da 65W, verrà lanciato il prossimo 17 febbraio alle 14:30. Lo annuncia l’azienda in una nota, nella quale ricorda come il telefono, tra le altre caratteristiche, abbia quelle del jack per cuffie da 3,5 mm e la possibilità di espandere fino a 1 terabyte la memoria, attraverso una microSD.