OnePlus, che di recente è entrata a far parte della scuderia Oppo, ha deciso di proporre anche nel 2022 la sua linea economica con questo Nord CE 2, che presenta una nuova direzione per l’azienda da sempre improntata sull’innovazione e gli smartphone “con carattere”. Nord CE 2 è essenziale ma non rinuncia a feature da top di gamma. Realizzato completamente in plastica, ha una finitura lucida disponibile in due colori, grigio e celeste. Manca l’iconico slider di OnePlus per passare dal silenzioso alla vibrazione alla suoneria, ma ha un preziosissimo jack per le cuffie da 3,5mm, una rarità di questi tempi. Nella confezione troviamo anche un caricabatterie da ben 65W per la ricarica veloce, il cavo dati e una cover in silicone semitrasparente.

Il display è un OLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, che garantisce una fluidità notevole. La risoluzione è Full HD+, 2400×1800 pixel, con supporto all’HDR10+ e vetro Gorilla Glass 5. Il pannello è molto buono, apparentemente molto resistente anche se non è presente una pellicola preinstallata. La luminosità è ottima anche alla luce del sole e sotto il display troviamo un sensore di impronte digitali che funziona molto bene. È presente anche l’opzione per l’always on display. Il dispositivo è resistente agli schizzi ma non all’immersione in acqua. L’autonomia del telefono è ottima: una ricarica veloce con SuperVOOC da 65W garantisce una giornata di utilizzo in poco più di mezz’ora per arrivare da zero a 100.

OnePlus Nord CE 2 monta un processore Mediatek Dimension 900 Octa-core da 2,4GHz con processo produttivo a sei nanometri. Il telefono ha 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno, e in controtendenza rispetto alla storia di OnePlus è stato inserito uno slot per l’espansione di memoria tramite micro SD, un’aggiunta sicuramente positiva. Il nuovo OnePlus supporta le connessioni 5G, ma anche Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Senza cuffie collegate, l’audio dello smartphone è mono. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, CE 2 ha la stessa configurazione dello scorso anno: una 64 megapixel con apertura focale 1.8, una grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. La frontale è da 16 megapixel con apertura 2.2. Generalmente è possibile scattare ottime foto, anche se al buio risulta imprescindibile la modalità notte nonostante le foto denuncino spesso un certo rumore e zone meno nitide in condizione di luce non vantaggiose. La stabilizzazione dei video non è impeccabile, ma si può arrivare a 4K con 30 frame al secondo.

OnePlus Nord CE 2 viene lanciato con Android 11 e OxygenOS 11, la personalizzazione di OnePlus che risulta molto vicina ormai all’esperienza di utilizzo su Realme e Oppo. Peccato per l’assenza di Android 12 al day one, ma OnePlus ha promesso due nuove versioni software per lo smartphone, e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. A livello di personalizzazioni, il telefono offre una scelta molto vasta e anche un’interessante modalità gaming, che permette di sfruttare al meglio l’hardware anche con i giochi più esosi, e la possibilità di registrare il gameplay premendo un tasto.

OnePlus Nord CE 2 è un telefono che non punta a stupire con novità radicali, ma si rivela come una scelta concreta, robusta ed efficace per le attività di ogni giorno, con un ottimo hardware e ottime caratteristiche per la fascia di prezzo alla quale viene venduto, 359 euro. Il lancio sul mercato è previsto per il 10 marzo, e sicuramente si rivelerà come un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono la qualità OnePlus a un costo ridotto. Nonostante il prezzo da mediogamma, infatti, OnePlus Nord CE 2 offre alcune caratteristiche premium come il 5G e la ricarica ultraveloce, probabilmente le più concrete e le più utili quando si parla di utilizzo quotidiano.