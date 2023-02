OnePlus lancia il suo primo tablet, con schermo record

OnePlus Pad è il primo tablet dell’azienda, presentato insieme con il nuovo smartphone OnePlus 11 5G: la parte anteriore di OnePlus Pad utilizza un vetro curvo 2,5D e presenta un rapporto schermo-corpo dell’88% grazie a una cornice sottile di 6,54 mm e a un telaio bombato. Lo schermo è avvolto in un corpo metallico unificato costruito in lega di alluminio, inciso con la tecnologia Star Orbit di OnePlus e dotato di una fotocamera posteriore centrata. Grazie alle caratteristiche hardware e software ottimizzate, OnePlus Pad è un vero e proprio gigante del multitasking. OnePlus Pad è alimentato dal chipset Dimensity 9000, il primo chip mobile a disporre di un core Cortex-X2 con clock fino a 3,05GHz, ed è dotato di un massimo di 12GB di RAM.

La batteria da 9510 mAh progettata per offrire 14,5 ore di visione di video e 1 mese di standby e viene fornito con una ricarica da 67 W che va da zero a cento in 80 minuti. Inoltre, OnePlus Pad supporta la connessione ininterrotta agli smartphone OnePlus con l’ultima versione di OxygenOS e può anche connettersi automaticamente a Internet attraverso il telefono. Lo schermo da 11,61 pollici è dotato di supporto Dolby Vision, un rapporto 7:5 e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Riproduce suono in Dolby Atmos e identifica in modo intelligente la direzione dello schermo e passa automaticamente dai canali audio destro e sinistro per un suono più coinvolgente. OnePlus Pad presenta in dotazione anche OnePlus Stylo e OnePlus Magnetic Keyboard. Il prezzo non è stato ancora annunciato.