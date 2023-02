OnePlus Buds Pro 2, le cuffie true wireless equalizzate da un premio Oscar

OnePlus ha presentato le sue nuove cuffie true wireless in occasione del lancio del nuovo smartphone flagship, OnePlus 11 5G. OnePlus Buds Pro 2 ha la particolarità di essere uno dei primi auricolari True Wireless Stereo a adottare la funzione audio spaziale di Google, sviluppata per Android 13. Con il framework Android 13, OnePlus Buds Pro 2 sblocca anche l’esperienza multidimensionale per la sorgente audio multicanale su YouTube e Disney+. Le OnePlus Buds Pro 2 vantano anche un equalizzatore EQ messo a punto dal compositore Hans Zimmer, vincitore del premio Oscar, che consente agli utenti di regolare il bilanciamento dei componenti di frequenza in base al suo gusto e ai suoi stili musicali. Denominato “Soundscape”, l’equalizzatore personalizzato invita gli audiofili a godersi l’intero suono orchestrale di una sinfonia classica o i riverberi multistrato di un film d’azione.

OnePlus ha inoltre avviato una partnership esclusiva con il produttore danese di altoparlanti Dynaudio per la creazione del MelodyBoost Dual Drivers. La tecnologia a doppio driver da 11 mm + 6 mm offre bassi dinamici più profondi. Gli auricolari sono inoltre dotati di un’equalizzazione predefinita Dynaudio e di tre equalizzazioni personalizzate: Bold, Serenade e Bass. Le OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC) certificata TUV, che elimina il rumore ambientale fino a 48dB. Per una maggiore flessibilità, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 dispongono di una modalità di trasparenza che, una volta attiva, consente agli utenti di conversare in modo chiaro con le persone circostanti, anche con gli auricolari indossati. Offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale con più ricariche aggiuntive nella custodia. Gli auricolari sono infine dotati di LHDC 4.0, Bluetooth 5.3 LE audio e doppia connessione. Sono in vendita a partire dal 16 febbraio al prezzo di 179 euro.