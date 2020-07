“Un ottimo prodotto a un prezzo ragionevole“, un ritorno “ad alcune delle prime idee che avevamo in OnePlus” e con il nome, Nord, che è un concetto “di stella polare, un percorso che ognuno di noi ha nel cuore e che segue”. Con queste parole Tuomas Lampén, European Head of Strategy di OnePlus, racconta all’Adnkronos il nuovo smartphone OnePlus Nord la cui presentazione è avvenuta oggi con un evento mondiale in realtà aumentata. Un telefono che si colloca nella fascia media e medio alta, segmento di mercato che in questo ultimo periodo sta conoscendo una seconda giovinezza, con molti nuovi prodotti, un po’ per via dei prezzi sempre più alti dei top di gamma e un po’ anche grazie all’utilizzo di un processore, lo Snapdragon 765G, che permette prestazioni complessivamente elevate e il supporto alle reti 5G.

