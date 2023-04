OnePlus annuncia il prezzo del suo primo tablet

Il marchio tecnologico OnePlus ha rivelato il prezzo di vendita del suo primo tablet, OnePlus Pad, che sarà disponibile all’acquisto in tutta Europa a 499 euro. OnePlus annuncia anche i prezzi degli accessori ufficiali per OnePlus Pad: OnePlus Stylo (in vendita al prezzo di 99 euro), OnePlus Magnetic Keyboard (al prezzo di 149 euro), OnePlus Folio Case (59 euro) e OnePlus 80W SuperVooc Adapter per la ricarica veloce (al prezzo di 39 euro). OnePlus Pad e i suoi accessori saranno disponibili per il preordine in tutta Europa a partire da venerdì 28 aprile alle 11:00 (ora locale) sul sito ufficiale di OnePlus. “All’inizio di quest’anno abbiamo dichiarato il nostro obiettivo di offrire agli utenti OnePlus una vita digitale sempre migliore”, dichiara Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus. “Oggi compiamo un grande passo in avanti, annunciando il prezzo e le date di preordine del nostro primo tablet, OnePlus Pad. Il tutto esaurito con l’offerta Early Bird a inizio aprile ci ha confermato l’entusiasmo dei nostri utenti verso l’arrivo di questo nuovo prodotto all’interno dell’ecosistema OnePlus”. OnePlus Pad sarà in vendita nella colorazione Halo Green nella versione da 8+128GB.