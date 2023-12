OnePlus 12R, svelato il design del flagship a prezzo budget

OnePlus ha recentemente svelato la prima immagine del suo nuovo modello di smartphone flaghsip, il OnePlus 12R. Questo smartphone rappresenta il secondo della serie OnePlus 12 e segna il debutto della serie OnePlus R sul mercato globale. Il OnePlus 12R sarà presto disponibile in Italia in due varianti di colore: Cool Blue e Iron Gray. Il modello si affianca al OnePlus 12, sottolineando, nelle intenzioni dell’azienda, come uno smartphone non debba necessariamente appartenere alle categorie “Plus”, “Pro” o “Ultra” per offrire ottime prestazioni hardware e un’esperienza software di alto livello. Il OnePlus 12R si distingue per le sue due colorazioni esclusive. La versione Cool Blue presenta una finitura lucida, mentre Iron Gray propone un look opaco. Entrambe le varianti includono una cornice in metallo opaco e l’Alert Slider di OnePlus si trova ora sul lato sinistro del dispositivo. Questa modifica ha permesso l’introduzione di un nuovo sistema di antenna che migliora le prestazioni del telefono.

La Serie R di OnePlus, lanciata inizialmente con il OnePlus 9R nel 2021, è stata finora disponibile solo in India e Cina. Questi dispositivi sono noti per le loro prestazioni elevate, ottimizzate per il gaming mobile, e per il loro rapporto qualità-prezzo. Con l’aumento della domanda di giochi mobile più sofisticati, OnePlus ha deciso di espandere la disponibilità della serie R anche in Nord America e in Europa. La serie OnePlus 12 è il risultato di dieci anni di sviluppo, con l’obiettivo di bilanciare prestazioni elevate, consumo energetico, dissipazione del calore e longevità. I due modelli, OnePlus 12 e OnePlus 12R, offrono caratteristiche distintive, permettendo agli utenti di scegliere lo smartphone più adatto alle proprie esigenze. Entrambi i modelli saranno presentati ufficialmente durante l’evento OnePlus Smooth Beyond Belief, che si terrà alle 15:00 del 23 gennaio 2024, ora italiana.