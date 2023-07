OnePlus 11, arriva la box a tema Genshin Impact

OnePlus ha annunciato oggi OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box, che include il più recente flagship smartphone del brand, OnePlus 11, e una speciale scatola da collezione a tema Genshin Impact. La limited-edition ha una disponibilità limitata di cento pezzi in tutta Europa. Genshin Impact è un action RPG open world free-to-play, sviluppato da HoYoverse per Android, iOS, PC e PlayStation. Il gioco supporta 15 lingue ed è stato rilasciato per la prima volta nel settembre 2020. OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box offre un insieme di contenuti personalizzati, fondendo il design dei personaggi del gioco con la caratteristica cultura culinaria di Liyue. La struttura e le decorazioni della scatola stessa mostrano quattro tecniche diverse, con i toni del rosso che simboleggiano l’elemento Pyro di Xiangling e la sua personalità. Disponibile per l’acquisto a partire dal 26 luglio, la confezione regalo personalizzata OnePlus 11 5G × Genshin Impact ha un prezzo di 919 euro.