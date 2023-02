OnePlus 11 5G con fotocamera Hasselblad arriva in Italia

OnePlus ha presentato il nuovo flagship OnePlus 11 5G, insieme con gli auricolari OnePlus Bus Pro 2, il Pad OnePlus e la tastiera OnePlus Featuring 81 Pro. OnePlus 11 5G è basato su piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce una maggiore velocità della CPU e della GPU (rispettivamente del 35% e del 25% rispetto alla generazione precedente), oltre a una migliore efficienza energetica e al supporto del Ray Tracing abilitato all’hardware in tempo reale. OnePlus 11 5G è inoltre dotato di una memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB e della tecnologia RAM-Vita di OnePlus, che consente di avere fino a 44 applicazioni attive contemporaneamente su OnePlus 11. La ricarica è veloce, a 100W, abbinata a una batteria dual-cell da 5000 mAh: impiega 25 minuti per passare dall’1% al 100%.

Il display è un Amoled Super Fluid da 6,7 pollici 2K 120Hz con LTPO 3.0, una tecnologia proprietaria che risparmia energia e adatta la frequenza di aggiornamento in base all’uso specifico. Lo smartphone supporta Dolby Vision e ha doppi altoparlanti per supportare Dolby Atmos per l’audio 3D. Il sistema a tripla fotocamera di OnePlus 11 5G è dotato di un sensore principale IMX890 da 50MP, un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP e una fotocamera ultra-wide IMX581 da 48MP, in collaborazione con Hasselblad ereditando da Oppo, brand proprietario di OnePlus, questa funzione. OnePlus 11 5G è inoltre dotato dell’algoritmo TurboRAW HDR interno di OnePlus. In Europa, OnePlus 11 5G sarà in vendita a partire dal 16 febbraio. Il dispositivo sarà venduto al prezzo di 849€ nella variante da 8+128GB e 919€ nella variante da 16+256GB.