OneiRe: impegno sociale a Reggio Calabria senza politica

“OneiRe non è una lista civica né un soggetto politico-elettorale. Siamo un ente del terzo settore che si occupa di rigenerazione urbana, sociale e culturale. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, migliorare gli spazi pubblici e promuovere processi partecipativi per le comunità locali”. Così si esprime il direttivo dell’associazione in risposta a un articolo di ReggioToday che ha citato OneiRe all’interno di un contesto politico di Reggio Calabria.

Il direttivo, guidato da Giovambattista Praticò, sottolinea che collaborano con diverse figure istituzionali per raggiungere i loro obiettivi. Il loro interlocutore è l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria e i suoi cittadini. Rifiutano l’idea che il loro impegno civico, specialmente riguardo al tema del supporto ai giovani fuorisede, possa essere accostato a una campagna elettorale.

“Questo malinteso non solo riduce il dibattito pubblico, ma può distorcere la nostra missione di lavorare con passione e continuità nel territorio. Vogliamo contribuire a una città più vivibile, inclusiva e sostenibile, mantenendo il nostro sogno per Reggio libero e professionale al servizio della comunità”.

Il direttivo ribadisce con fermezza che OneiRe non parteciperà né alle elezioni regionali né a quelle comunali e non sosterrà alcuna formazione politica o candidatura.