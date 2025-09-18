25.8 C
One UI 8 per Galaxy S25: novità e aggiornamenti in Italia

La One UI 8 per i modelli Galaxy S25 è ora disponibile in Italia. Questo aggiornamento, basato su Android 16, introduce un design rinnovato e le patch di sicurezza aggiornate.

La distribuzione della One UI 8 è iniziata per i modelli Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge. Il rilascio è avvenuto pochi giorni dopo quello in Corea del Sud e comprende innovazioni focalizzate sull’intelligenza artificiale, sulla sicurezza dei dati e sull’ottimizzazione dell’interfaccia utente. Il firmware, identificato come BXXU5BYI3, è la versione stabile dopo un periodo di test beta.

L’aggiornamento non stravolge la precedente versione, ma apporta miglioramenti significativi e integra strumenti avanzati. Oltre alle patch di sicurezza, il software introduce funzioni di intelligenza artificiale multimodali e suggerimenti proattivi basati sulle abitudini dell’utente. L’interfaccia grafica ora si adatta meglio ai vari formati dei display dei telefoni Galaxy.

L’estensione della Now Bar a più applicazioni migliora l’esperienza utente, mentre Now Brief offre aggiornamenti quotidiani più precisi su traffico, promemoria e raccomandazioni personalizzate. Il design dell’orologio è stato rinnovato, con nuove opzioni di personalizzazione. Le capacità di intelligenza artificiale includono il “Studio Ritratti” per catturare espressioni degli animali domestici e generare ritratti artistici.

La sicurezza delle informazioni è stata migliorata con Knox Enhanced Encrypted Protection, che consente di creare spazi di archiviazione criptati per ogni applicazione. La connessione Wi-Fi è stata rafforzata tramite la crittografia post-quantistica. Le patch di sicurezza risolvono decine di vulnerabilità, mentre applicazioni come Promemoria, Calendario e Fotocamera ricevono aggiornamenti.

Attualmente, gli utenti possono installare l’aggiornamento tramite OTA o con Smart Switch. Samsung prevede di estendere la One UI 8 anche ad altri modelli Galaxy, con la serie S24 tra i prossimi a riceverla.

