One UI 6 per Smartwatch Galaxy: Scopri le Nuove Funzionalità

Con l’arrivo di One UI 6 Watch, i modelli precedenti degli smartwatch Samsung, tra cui Galaxy Watch 4, 5 e 6, ricevono significativi aggiornamenti che portano nuove funzionalità, incluso un innovativo sistema di navigazione. Oltre ai miglioramenti nell’ottimizzazione energetica e all’introduzione del punteggio energetico Samsung, l’aggiornamento offre una nuova modalità di navigazione attraverso gesti.

Gli utenti possono ora utilizzare il doppio pizzico per interagire con l’orologio, una funzionalità che era precedentemente disponibile solo per i modelli Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra. Questo gesto è eseguito pizzicando due volte l’indice e il pollice della mano che indossa l’orologio, permettendo di rispondere a chiamate, disattivare sveglie, mettere in pausa la riproduzione musicale e scattare foto tramite l’app di controllo della fotocamera.

Questa caratteristica si ispira a quella introdotta dagli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, dove il doppio pizzico rappresenta una funzione chiave. Tuttavia, Samsung ha scelto di ampliare questa funzionalità a un pubblico più ampio, integrandola anche nei suoi modelli precedenti. A differenza della versione limitata di Apple, il doppio pizzico di Samsung è ora disponibile su Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 4 e 4 Classic, Galaxy Watch 5 e 5 Pro, Galaxy Watch 6 e 6 Classic. Inizialmente concepita per migliorare l’accessibilità, questa funzione diventa ora una praticità per tutti gli utenti.

Per attivare il doppio pizzico, che è disabilitato di default, bisognerebbe accedere al menu “Pulsanti e gesti” nelle impostazioni dell’orologio e da lì personalizzare l’utilizzo di questa modalità per sfruttare appieno le potenzialità dell’aggiornamento.

In sintesi, One UI 6 Watch porta con sé innovazioni interessanti e pratiche per gli utenti degli smartwatch Samsung, rendendo la navigazione più intuitiva e accessibile, e ampliando la gamma di funzionalità disponibili per i modelli più vecchi, garantendo una migliore esperienza complessiva.