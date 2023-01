One Piece Odyssey, la recensione

Bandai Namco ha deciso di dare ai videogiocatori quello che chiedevano da tempo: un gioco di ruolo ambientato nel mondo di One Piece. Non è il primo, certo: ma nel corso di una storia fatta da più di vent’anni di videogiochi basati sul franchise, la maggior parte dei quali mediocri, One Piece Odyssey è il titolo che più di ogni altro rende giustizia alla saga di Eiichiro Oda. Il maestro ha disegnato i nuovi personaggi che vengono introdotti in questo gioco, e ha supervisionato la storia: la ciurma del cappello di paglia si ritrova a Waford, una terra misteriosa che nasconde segreti che smuovono i poteri alti. Ignari di tutto, Rufy e i suoi amici saranno costretti a esplorare la zona sia per capire come riparare la loro nave, sia per recuperare i loro poteri.

Lo sviluppatore ILCA ha sviluppato un classicissimo gioco di ruolo di stampo giapponese, canonico e ortodosso nei suoi combattimenti a turni, nel suo uso di punti tecnica e punti vita, nel suo menu per il potenziamento e l’equipaggiamento. Tuttavia, i developer giapponesi, veterani del settore con alle spalle ingaggi da Square Enix e The Pokémon Company, hanno messo pepe al mix con un sistema originale di schieramento sul campo: durante gli scontri i personaggi sono distribuiti in varie zone, e potranno spostarsi in soccorso dei compagni solamente dopo aver sconfitto i nemici più prossimi. Si tratta di un sistema “a scacchi” che, unito ad altri aspetti strategici proposti dal gioco, rende le battaglie sempre diverse.

Il resto del gioco è affidato all’esplorazione, con puzzle abbastanza semplici ma ambienti ben realizzati e un senso di progressione stimolante. Per rendere omaggio ai fan della serie manga gli sviluppatori hanno anche inserito dei capitoli ambientati in momenti classici della serie originale, pur con alcuni twist inaspettati che regalano persino qualche retroscena inedito. Dal punto di vista tecnico, One Piece Odyssey è ricco di dettagli, con modelli poligonali che rendono giustizia alla controparte anime. Non mancano incertezze nel framerate e cali di risoluzione per avvantaggiare i 60fps, nell’unica modalità grafica presente su Xbox Series X (su PS5 ce ne sono due), ma tutto sommato si tratta della miglior resa visiva in un gioco di One Piece che ci sia stato dato a vedere.

One Piece Odyssey è una lettera d’amore ai fan della saga, ma allo stesso tempo è una sorpresa inaspettata per gli appassionati di JRPG classici. Si tratta di una vera e propria ventata di freschezza nel panorama dei combattimenti a turni, perché il gioco prende a piene mani da colossi del genere e ripropone il tutto in una chiava rispettosa dell’opera da cui è tratto. I non fan potrebbero perdersi dietro a una caratterizzazione dei personaggi con 25 anni di storia alle spalle, certo, così come i fan dei giochi di ruolo più blasonati finiranno per riconoscere in questo titolo una certa semplicità di fondo, e qualche ingenuità di troppo nelle fasi esplorative. Tuttavia, One Piece Odyssey è un tie-in eccezionale da consigliare senza riserve ai fedeli di Rufy, e caldamente agli amanti del genere.

Formato: PS4, PS5, Xbox Series X|S (versione testata), PC Editore: Bandai Namco Sviluppatore: ILCA Voto: 8/10