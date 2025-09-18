One Piece, la nuova avventura dei Pirati di Cappello di Paglia

La ciurma di Cappello di Paglia è entusiasta di tornare, con la storia di One Piece che continua a evolversi. Nella video-anteprima della seconda stagione della serie Netflix, l’attore Iñaki Godoy, che interpreta Luffy, ha rivelato che gli spettatori potranno seguire le nuove avventure a partire dal 2026. In questa stagione, la ciurma cercherà il leggendario tesoro “One Piece” nella Rotta Maggiore. Mackenyu, che interpreta Zoro, ha descritto la seconda stagione come “molto più intensa” rispetto alla precedente, dove si è visto come i pirati si unissero formando una famiglia. Emily Rudd, interprete di Nami, ha sottolineato l’importanza della fiducia reciproca, mentre Jacob Romero, che interpreta Usop, ha affermato che la serie trasmette un messaggio fondamentale: seguire i propri sogni, nonostante le difficoltà. Taz Skylar, che interpreta Sanji, ha aggiunto che ci sarà molta emozione durante questa avventura, di cui i fan non vedono l’ora di assistere.

Nella trama, Luffy e la sua ciurma navigheranno nella Rotta Maggiore, un tratto di mare ricco di pericoli e meraviglie. Incontreranno isole bizzarre e nuovi nemici, con aggiunte al cast come Mikaela Hoover, che darà voce a TonyTony Chopper, una renna che grazie a un Frutto del Diavolo può camminare e parlare. In contemporanea con le celebrazioni per il One Piece Day, è stato annunciato un rinnovo anticipato per una terza stagione, con inizio riprese previsto entro fine anno.

La prima stagione ha tracciato le origini della ciurma, composta da Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji, mentre affrontavano avversari come Buggy il Clown e Arlong, consolidando la loro amicizia e il sogno di esplorare la Rotta Maggiore.