Onde gravitazionali: innovazione da LIGO per esplorare l’universo

La ricerca sulle onde gravitazionali rappresenta un settore avanzato e affascinante della scienza moderna. Un team di studiosi dell’Università della California di Riverside, guidato da Jonathan Richardson, ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di migliorare significativamente la capacità di osservazione dell’universo.

L’osservatorio LIGO ha confermato per la prima volta l’esistenza delle onde gravitazionali, utilizzando due interferometri laser di 4 chilometri situati in Washington e Louisiana. Questi strumenti misurano perturbazioni dello spaziotempo più piccole di un millesimo del diametro di un protone. Per raggiungere questa sensibilità, gli specchi, che pesano 40 chilogrammi e hanno un diametro di 34 centimetri, devono rimanere completamente fermi.

Tuttavia, esiste un problema: per rilevare eventi più distanti e deboli, è necessario aumentare la potenza del laser, ma ciò genera calore che distorce gli specchi. Qui entra in gioco FROSTI, un sistema innovativo che utilizza radiazioni termiche per creare schemi di calore personalizzati sugli specchi, correggendo le distorsioni ottiche causate da potenti laser.

FROSTI è progettato per rimodellare in modo raffinato le superfici degli specchi, superando i limiti degli attuali sistemi. Questa tecnologia è una parte fondamentale dell’aggiornamento LIGO A#, che preparerà il terreno per Cosmic Explorer, il futuro osservatorio di generazione successiva.

L’implementazione di FROSTI potrebbe espandere notevolmente la finestra gravitazionale sull’universo, permettendo di rilevare milioni di fusioni tra buchi neri e stelle di neutroni. La ricerca, pubblicata su Optica e condotta in collaborazione con il MIT e Caltech, rappresenta una base importante per i prossimi anni in astronomia gravitazionale. FROSTI segna quindi un passo significativo verso una comprensione più profonda dell’universo.