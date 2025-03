Ondata di Proteste a Belgrado: Oltre 100mila in Piazza Contro il Governo

Almeno centomila persone hanno partecipato sabato a una manifestazione di massa a Belgrado, considerata il culmine di mesi di proteste contro il governo del presidente serbo Aleksandar Vučić. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno bloccato il centro della capitale, con molti che faticavano a muoversi e altri rimasti a centinaia di metri dal luogo previsto per la protesta. Le manifestazioni sono state organizzate in vari punti della città, che è stata messa in stato di massima allerta, con cancellazione di tutti i trasporti pubblici. Prima dell’evento, Vučić aveva avvertito di presunti piani di disordini, minacciando arresti e severe condanne per eventuali incidenti.