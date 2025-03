Ondata di freddo in arrivo in Italia, dove e per quanto durerà

Settimana caratterizzata da tempo più stabile ma anche più freddo a causa di masse d’aria nordiche. Oggi, lunedì 17 marzo, e domani, martedì 18, ci saranno giornate variabili con nuvolosità e fenomeni sparsi. Oggi si prevedono nevicate sui rilievi alpini centro-orientali, piogge su Friuli Venezia Giulia e alcune piogge nelle zone interne di Marche e Abruzzo, con neve sull’Appennino centrale a quote tra i 1200 e i 1400 metri, in rapido calo fino a 800 metri in serata. Domani, i venti di Bora e Grecale porteranno variabilità soprattutto al Nord-ovest e nelle Isole maggiori, con possibili nevicate in Piemonte e Valle d’Aosta anche sotto i 900 metri. Altrove, ci sarà un miglioramento, ma le temperature minime scenderanno, in particolare al Nord, dove sono attese brinate in Val Padana.

Mercoledì 19 e giovedì 20 marzo si prevedono giornate più stabili grazie a un anticiclone africano, ma già da venerdì 21 avremo un nuovo cambiamento, con correnti umide atlantiche che porteranno maltempo, probabilmente anche nel weekend. In sintesi, la settimana avrà un inizio freddo e stabile, seguito da un finale con il ritorno delle piogge.

Oggi, al Nord: soleggiato, peggiora a est nel pomeriggio. Al Centro: rovesci sparsi, soprattutto sul versante adriatico e sugli Appennini. Al Sud: condizioni in peggioramento sul versante adriatico. Domani, al Nord: instabile in Piemonte e Val d’Aosta, con piogge sparse e nevicate a 800 metri. Al Centro: bel tempo prevalente, con qualche pioggia in est Sardegna. Al Sud: piogge sparse sulla Sicilia, sole altrove. Mercoledì: bel tempo nel Nord e Centro, più nubi in Sicilia. Tendenza: equinozio di primavera soleggiato, con un’onda perturbata da venerdì sera.