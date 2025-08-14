23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Salute

Ondata di calore Ferragosto: bollini rossi in 16 città italiane

Da StraNotizie
Ondata di calore Ferragosto: bollini rossi in 16 città italiane

Il giorno di Ferragosto, il ministero della Salute ha emesso 16 “bollini rossi” per altrettante città italiane, tra cui Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Questo segnale rappresenta il livello massimo di rischio per la salute legato al caldo.

Il monitoraggio attuale riguarda 27 città italiane e l’allerta non si applica solo alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e malati cronici, ma anche a chi è in buona salute. Le temperature previste per il Ferragosto sono significative: a Roma si raggiungeranno i 35 °C, a Milano 34 °C, a Firenze 38 °C, a Bologna 36 °C, e a Torino 35 °C.

Attualmente, l’Italia e gran parte dell’Europa stanno affrontando un’onda di calore causata da un anticiclone subtropicale, un’area di alta pressione che proviene dall’Africa e che porta tempo stabile, impedendo la formazione di precipitazioni. Questa ondata di calore è prevista per durare almeno fino al 17-18 agosto.

Articolo precedente
Ferragosto 2025 in Campania: eventi imperdibili da non perdere
Articolo successivo
Scontro a Vietri sul Mare: gestione delle spiagge libere a rischio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.