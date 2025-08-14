Ondata di calore Ferragosto: bollini rossi in 16 città italiane

Il giorno di Ferragosto, il ministero della Salute ha emesso 16 “bollini rossi” per altrettante città italiane, tra cui Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Questo segnale rappresenta il livello massimo di rischio per la salute legato al caldo.

Il monitoraggio attuale riguarda 27 città italiane e l’allerta non si applica solo alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e malati cronici, ma anche a chi è in buona salute. Le temperature previste per il Ferragosto sono significative: a Roma si raggiungeranno i 35 °C, a Milano 34 °C, a Firenze 38 °C, a Bologna 36 °C, e a Torino 35 °C.

Attualmente, l’Italia e gran parte dell’Europa stanno affrontando un’onda di calore causata da un anticiclone subtropicale, un’area di alta pressione che proviene dall’Africa e che porta tempo stabile, impedendo la formazione di precipitazioni. Questa ondata di calore è prevista per durare almeno fino al 17-18 agosto.