Ondata di Caldo Estremo: Temperature Record in Italia

L’Italia è attualmente colpita da un’ondata di caldo record, con temperature che possono raggiungere i 42 gradi. Questa settimana si preannuncia la più calda del 2025, con valori superiori di 8-10°C rispetto alla media. La fase iniziale del caldo ha già interessato le regioni meridionali, con punte di 40°C in Sicilia e 39°C in Puglia e Sardegna. Ora, l’ondata si estenderà al Centro-Nord, causando temperature elevate anche in città come Milano (35°C), Roma (37°C), Firenze e Bologna (38°C), e picchi in Sardegna fino a 41-42°C.

Oltre alle massime, anche le temperature minime notturne si alzeranno, toccando i 23-25°C entro il weekend, in particolare nella Pianura Padana, portando a notti definite tropicali. Il caldo è previsto aumentare di un grado al giorno, con il picco atteso per domenica.

Le previsioni per i prossimi giorni evidenziano condizioni soleggiate e in aumento del caldo. Martedì 10 giugno sarà caratterizzato da bel tempo e forte caldo in tutto il Paese. Mercoledì 11 giugno e giovedì 12 giugno la situazione rimarrà invariata, con un ulteriore incremento delle temperature, rendendo il caldo sempre più insopportabile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com