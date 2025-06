Oncologia: Innovazioni Salvan Vite e Riduci Disuguaglianze

Recenti sviluppi nel campo dell’oncologia stanno segnando un cambiamento significativo nella lotta contro il cancro. Secondo un report presentato all’Health Innovation Show di Roma, la mortalità per i cinque tumori più letali—polmone, colon-retto, pancreas, mammella e prostata—è diminuita del 28%. Tuttavia, si evidenzia l’importanza di garantire che questi progressi siano accessibili a tutti, anche ai più vulnerabili.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Mesit in collaborazione con centri di ricerca, ha messo in luce il ruolo cruciale della medicina sociale per un sistema sanitario più equo. Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione, ha sottolineato che l’innovazione non solo ha salvato vite nel settore oncologico, ma ha anche ridotto le invalidità associate ad altre patologie croniche.

Le disuguaglianze nel sistema sanitario regionale, però, continuano a rappresentare un problema serio, creando disparità che rallentano l’accesso alle cure. Nonostante i progressi, la vita media di chi vive in contesti socioeconomici favorevoli risulta superiore fino a 33 anni rispetto ai meno avvantaggiati.

Le innovazioni in oncologia comprendono l’immunoterapia, terapie a bersaglio molecolare, tecniche diagnostiche avanzate come le biopsie liquide, e chirurgia robotica. Questi avanzamenti hanno migliorato notevolmente le prospettive di trattamento per i tumori principali.

Infine, l’intelligenza artificiale si presenta come una nuova opportunità per migliorare diagnosi e trattamenti, pur necessitando di un impegno per superare attuali disparità e garantire un accesso equo all’innovazione sanitaria.

Fonte: dirittoallasalute.net