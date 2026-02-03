OMS: tassare alcol e zuccheri salva sanità Italia

Aumentare le tasse su alcol e bevande zuccherate è una misura efficace e a basso costo per prevenire malattie croniche e ridurre la pressione sui sistemi sanitari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita i governi a rafforzare queste politiche fiscali, ribadendo che esse ottengono un duplice risultato: riducono i consumi nocivi e generano risorse da reinvestire in servizi pubblici. Tuttavia, in molti Paesi le aliquote restano basse o non aggiornate all’inflazione, rendendo questi prodotti sempre più accessibili.

Per quanto riguarda le bevande zuccherate, 116 Paesi le tassano, ma numerosi prodotti ad alto contenuto di zuccheri, come succhi di frutta e bevande a base di latte zuccherato, spesso restano esclusi. Ciò riduce l’efficacia della misura. Un consumo elevato è scientificamente associato a un maggior rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

In Europa, la maggior parte dei Paesi applica accise, ma l’impatto sui prezzi reali è spesso insufficiente per modificare i consumi. Di conseguenza, alcol e bevande zuccherate restano facilmente accessibili. In diversi casi, le aliquote non vengono adeguate all’inflazione, quindi il loro prezzo reale diminuisce nel tempo.

In Italia, la cosiddetta “sugar tax” è stata formalmente introdotta ma più volte rinviata e non è ancora pienamente in vigore. Questo avviene in un contesto nazionale caratterizzato da un’elevata diffusione di sovrappeso e obesità, soprattutto tra i più giovani.

Esempi concreti dimostrano l’efficacia di tali tasse. Nel Regno Unito, l’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate ha portato a una riduzione degli zuccheri nei prodotti, a un aumento delle entrate fiscali e a un calo dei tassi di obesità nelle aree più svantaggiate. Per l’OMS, rafforzare queste imposte rappresenta una strategia a “triplo vantaggio”: migliora la salute pubblica, rafforza le finanze statali e riduce le disuguaglianze sociali.