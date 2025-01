Oms, la Lega vuole l’uscita dell’Italia: è possibile seguire Trump?

L’Italia, membro dell’OMS dal 1947, sta dibattendo una proposta della Lega, presentata da Claudio Borghi e Alberto Bagnai, per uscire dall’organizzazione, ispirata dalle dichiarazioni di Donald Trump al suo insediamento. Salvini ha ribadito, attraverso i social, che l’Italia non deve sottostare a un centro di potere sovranazionale legato alle multinazionali del farmaco. Borghi ha espresso la speranza di far calendarizzare rapidamente la legge, cercando il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La Lega critica l’OMS, definendola “uno stipendificio inutile” per gli interessi nazionali, ma la proposta non sembra ottenere sostegno significativo, nemmeno all’interno dello stesso partito, con membri che evidenziano più rischi che benefici nell’abbandonarla. Dai partiti alleati, come Fratelli d’Italia, emergono preoccupazioni; alcuni esponenti suggeriscono che seguire l’esempio di Trump potrebbe avvantaggiare la Cina nell’OMS. Altri propongono di cercare di modificare l’organizzazione dall’interno per evitare errori passati.

In risposta, Forza Italia esprime la necessità di decisioni più ampie che coinvolgano i leader di partito, giudicando l’uscita dall’OMS come rischiosa e controproducente in un contesto globale che richiede politiche sanitarie coordinate. Il presidente della Commissione Salute, Ugo Cappellacci, sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale in ambito sanitario e chiarisce che migliorare l’OMS è necessario, ma abbandonarla sarebbe un errore per affrontare le sfide sanitarie globalizzate. Maurizio Lupi di Noi Moderati concorda nel ritenere che l’Italia debba puntare a migliorare l’organizzazione piuttosto che uscirne.