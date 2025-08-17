OMRON X2 Basic Monitor Pressione Arteriosa – Automatico, Clinico

22.7 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €22.99 – €21.50

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

OMRON X2 Basic Digital Arm Blood Pressure Monitor, Automatic Blood Pressure Monitor, Clinically Validated, White/Grey

OMRON X2 Basic: Il Monitor Digitale per la Pressione Arteriosa

Scopri OMRON X2 Basic, il monitor digitale per la pressione arteriosa progettato per offrirti letture precise e facili da interpretare. Grazie alla sua validazione clinica, questo dispositivo ti fornisce un quadro completo della salute del tuo cuore, ovunque tu sia.

Facile da Usare

Dotato di un bracciale per il braccio, OMRON X2 Basic semplifica il monitoraggio della pressione sanguigna, aiutandoti a rilevare ipertensione e anomalie del battito cardiaco (aritmie). Il suo design portatile e intuitivo rende semplice controllare la salute del tuo cuore direttamente a casa o in movimento.

Vantaggi Pratici

  • Utilizzo domestico senza stress: Facile da usare, puoi monitorare la pressione arteriosa in qualsiasi momento e avere la tranquillità di risultati affidabili.
  • Rilevazione di fattori di rischio: Pur non fornendo una diagnosi, OMRON X2 Basic ti segnala potenziali rischi cardiovascolari, permettendoti di agire tempestivamente.

Dettagli Tecnici

  • Tipo: Monitoraggio della pressione e rilevazione di ipertensione e aritmie
  • Circonferenza del bracciale: 22-32 cm
  • Memoria: Ultima misurazione
  • Validazione clinica: Accertata
  • Dimensioni: 11.2 x 8.2 x 14 cm
  • Peso: 380 g
  • Alimentazione: Include 4 batterie AA

Per La Tua Salute

OMRON, con sede a Kyoto, Giappone, è leader mondiale attivo nell’innovazione e nella produzione di dispositivi medici validati. La missione di OMRON è migliorare la qualità della vita delle persone, senza compromessi.

Non perdere l’opportunità di prenderti cura della tua salute. Scegli OMRON X2 Basic e inizia a monitorare il tuo cuore con facilità e precisione!

