“Omosessuali non siete normali”, polemiche per il libro del generale dell’esercito

Roberto Vannucci, ex capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, ha pubblicato un libro auto-prodotto su Amazon che ha già scatenato numerose polemiche. La frase più choc? “Omosessuali non siete normali, fatevene una ragione!“.

Nel suo libro, l’ufficiale passa in rassegna quelle che a suo avviso sono le afflizioni della società, fra cui anche gli omosessuali che non “sarebbero normali“. “Normali non lo siete, fatevene una ragione!“, ha scritto con tanto di punto esclamativo finale. Accuse anche ai migranti e agli “occupanti abusivi delle abitazioni” che “prevalgono sui loro legittimi proprietari”.

“Quando si spende più per un immigrato irregolare che per una pensione minima di un connazionale; quando l’estrema difesa contro il delinquente che ti entra in casa viene messa sotto processo; quando veniamo obbligati ad adottare le più stringenti e costosissime misure antinquinamento, ma i produttori della quasi totalità dei gas climalteranti se ne fregano e prosperano”.

