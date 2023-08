Omofobia su TikTok: “I gay? Malati. Gli darei fuoco. Non sono persone”

Da mesi il tiktoker Yagboy denuncia l’omofobia dilagante sul noto social cinese. Yagboy sul suo profilo (che trovate qui) pubblica estratti di dirette in cui tiktoker più o meno conosciuti vomitano frasi impregnate di omofobia: “La maggior parte dei ragazzi a cui faccio domande sulla comunità LGBTQ mi risponde in maniera negativa. Io voglio ricordare ai ragazzi che fanno le live sui social che non si trovano al bar con gli amici. Sono visti potenzialmente da migliaia di persone. Devono essere responsabili di ciò che dicono“.

In uno degli ultimi filmati pubblicati da YagBoy si vedono due ragazzi e una ragazza in diretta. Uno dei tre dice: “Che ne pensiamo delle persone LGBT? Avessi i fornelli a gas…“. La ragazza completa la frase: “Gli darei fuoco!”. E il terzo chiude con: “Se siamo seri? Sì lo siamo. Non rompere i co***oni se sei fr**io, noi non lo siamo, non siamo fino**hi“.

In un altra clip presa da una diretta un tiktoker dice: “Se siamo pro LGBT? NO! Perché secondo me l’amore è tra maschio e femmina e poi un figlio non cresce bene quindi… Fra se tu sei gay cavoli tuoi, il c**o è tuo faccio quello che vuoi. Amore tra uomini? Il sentimento per me è con una donna. Basta, io ho la mia idea e tu la tua. Fai quello che vuoi“.

C’è poi chi ammette di non considerare nemmeno persone quelle che fanno parte della comunità LGBT: “Che ne pensiamo delle persone LGBT? Persone? Perché sono considerabili persone questi? Era meglio che non leggevo nemmeno la domanda“.

Ovviamente questo non significa che la maggior parte dei giovani siano omofobi, ma piuttosto che su TikTok è davvero facile inciampare in live e contenuti pregni di discriminazione. I filmati in questione sono solo un piccolo esempio di come il DDL Zan avrebbe potuto aiutare questo paese, cercando di contrastare l’ondata di omofobia a partire dal luogo in cui i ragazzini vengono formati: la scuola.

Omofobia su TikTok.

Non solo Yagboy, su Twitter diversi profili nelle ultime 24 ore hanno portato alla luce un altro caso di omofobia made in Tiktok. In questo caso il signore in questione ci spiega come mai i gay sono ‘deviati da curare’.

“Io penso che gli omosessuali siano da curare, dei deviati. Perché non è fisiologico che un uomo sia attratto da un altro uomo. Poi ognuno di noi ha le proprie perversioni. Però non sono d’accordo sul fatto che determinati atteggiamenti vengano fatti in pubblico. Perché sono dei traumi per i bambini. Adesso nel 2023 si è sdoganata questa cosa degli omosessuali, ma non è una cosa normale”.