Omnichannel: strategie di successo nel ciclo di vita dei farmaci. Life Science Excellence Show/8

L’omnicanalità come strategia di successo nel ciclo di vita dei farmaci; sfide e best practice delle aziende nel settore farmaceutico. E’ questo il grande tema affrontato da Francesca Cozzolino, Business Unit Lead di Pfizer, Daniele Stragapede, Innovation and Customer Experience Director Chiesi Italia, Andrea Pecci, Head of Data, Digital & Technology Takeda Italia e Armando Inserra, Head of Pharma & Life Sciences, Jakala nel corso dell’ottavo incontro con i Life Science Excellence Show, il Festival dell’Innovazione promosso a Roma da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, che culminerà l’11 aprile con la premiazione dei TOP di ciascuna delle 18 categorie che compongono i Life Science Excellence Awards. E proprio a margine del Talk del Festival dell’Innovazione dei Life Science Excellence Awards 2023, anche le premiazioni per le categorie Best Marketing Education Program of the Year e Best Marketing Project of the Year.

Di seguito i vincitori nelle due categorie premiate e il nome di chi ha ritirato il riconoscimento

Best Marketing Education Program of the Year

ALCON DROPS Luca Generoso Alexion Pharma Italy Expert Meeting EPN Alessandro Redaelli ALFASIGMA Ti insegno io! Veronica Pauletto ALFASIGMA Ahia! Ho mal di pancia Lucia Speranza Alnylam Pharmaceuticals LUX_ Primary Hyperoxaluria Disease Awareness Educational platform Ida Sparano MEDTRONIC SICVE YEP: Young Educational Project Isabella Delfino – Samanta Fumagalli – Patrizia Castellini NESTLE’ ITALIA Buongiorno con Nutripiatto Lucia Quinto – Desiree Garofalo PFIZER Chapter X – Re-launch Plan Eleonora Luisa De Ponti BIOVIIIX Emoblog Cristiana Esposito – Fernando Rosiello IBSA Italy ALL IPO Alessandra Mirabile

Best Marketing Project of the Year