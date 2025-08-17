Omino Bianco Detersivo Liquido 150 Lavaggi, Fresco & Delicato

24.7 C
Omino Bianco – Liquid Washing Machine, 150 Washes, Respects Colours and Fabrics, Fresh Scent with White Musk Essence, 2000 ml x 3 Packs

Omino Bianco – Detersivo Liquido per Lavatrice con Muschio Bianco

Scopri l’efficacia di Omino Bianco, un marchio che ha fatto la storia dal 1954. Con la sua poetica formula a base di perborato, questo detersivo liquido non è solo il tuo alleato contro le macchie, ma un vero e proprio simbolo di sicurezza e qualità nel mondo della lavanderia.

Un prodotto evoluto nel tempo

Omino Bianco ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, ampliando la sua gamma di prodotti per soddisfare ogni tua esigenza. Dallo smacchiatore al disinfettante, dall’ammorbidente al trattamento prelavaggio, ogni formula è studiata per offrirti la massima performance. Sia per il lavaggio a mano che per quello in lavatrice, questo detersivo rappresenta il partner ideale per la cura dei tuoi capi.

Vantaggi del prodotto

  • Efficienza anche a basse temperature: Rimuove le macchie più ostinate su ogni tipo di tessuto, preservando i colori e i materiali più delicati.
  • Profumo duraturo: Grazie alle perle di profumo, lascia una freschezza che dura fino a 72 ore.

La formula è dermatologicamente testata e adatta per tutta la famiglia, garantendo una pulizia sicura e delicata. Inoltre, Omino Bianco è attento alla sostenibilità, utilizzando energia rinnovabile e ingredienti biodegradabili in oltre il 90%.

Non perdere l’opportunità di trasformare il tuo modo di lavare! Scegli Omino Bianco e fai della tua lavanderia un luogo di freschezza e pulizia impeccabile!

