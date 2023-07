Omino Bianco – Detersivo Lavatrice Liquido, 90 Lavaggi, Rispetta Colori e Tessuti, Fresco Profumo con Essenza di Aloe Vera, 1500 ml x 3 Confezioni

Una storia nata nel 1954 con «Il perborato dell’Omino Bianco»

Nasce così la favola di Omino Bianco, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una categoria specifica per il bucato, gli additivi. Aggiunto al normale detersivo, la sua formula a base di perborato è efficace sui capi bianchi. La confezione rettangolare rossa in cartone con l'Omino Bianco diventano una vera e propria icona, un marchio riconosciutissimo, simbolo di efficacia e sicurezza nel mondo delle macchie.

Da additivo smacchinate, Omino Bianco negli anni si è profondamente evoluto puntando sull’innovazione e specializzazione in diversi segmenti allargando il suo portafoglio prodotti. Omino Bianco firma prodotti per lavare a mano e in lavatrice, per smacchiare, disinfettare, sbiancare, pretrattare, salvare i colori e candeggiare. Un vero e proprio alleato per il bucato e per ogni esigenza.

Azione: il prodotto pulisce in profondità rimuovendo anche le macchie più difficili rsempre nel rispetto dei tessuti

Formula: grazie alla sua formula dermatologicamente testata, è adatto per il bucato di tutta la famiglia; rispetta la pelle e aiuta a prevenire il rischio di irritazioni

Dosaggio: le formule concentrate di Omino Bianco sviluppate dal Laboratorio di Ricerca offrono un ottimale potere pulente in ogni singola goccia di prodotto, sono necessari 50 ml per lavaggio

Ambiente: Omino Bianco ha deciso di aderire volontariamente al programma europeo A.I.S.E Prep L2 per una ottima sostenibilità ambientale nella cura del bucato

