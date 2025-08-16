31.8 C
Scopri la magia di Omino Bianco, un classico nel mondo della lavanderia dal 1954. La storia di questo straordinario prodotto inizia con “Il Perborato dell’Uomo Bianco”, un efficacissimo smacchiatore che ha rivoluzionato il modo di lavare. Con la sua iconica confezione rossa, Omino Bianco è diventato un simbolo di efficienza e sicurezza nel trattamento delle macchie.

Un’evoluzione costante

Nel corso degli anni, Omino Bianco ha saputo reinventarsi, ampliando la sua gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza di lavanderia. Dalla rimozione delle macchie alla disinfezione, dal trattamento preventivo al salvataggio dei colori, Omino Bianco è il tuo alleato fidato per una pulizia impeccabile.

I vantaggi di Omino Bianco

  • Formula concentrata e potenziata: Effettua una profonda azione sanificante, eliminando germi e batteri, anche a basse temperature.
  • Freschezza duratura: Arricchito con perle profumate, lascia un aroma fresco che persiste fino a 72 ore.

Una scelta sostenibile

Omino Bianco è anche attento all’ambiente: prodotto con il 100% di energia rinnovabile e con oltre il 90% di ingredienti biodegradabili, il suo packaging è realizzato in parte con plastica riciclata.

Adatto per tutta la famiglia

La formula delicata è dermatologicamente testata, rendendola ideale per il bucato di tutti, anche dei più piccoli.

Non aspettare oltre! Rivoluziona il tuo modo di fare il bucato con Omino Bianco e vivi un’esperienza di pulizia e freschezza senza pari. Scopri il potere di un bucato perfetto: acquista ora!

Omino Bianco: Detersivo Igienizzante 132 Lavaggi, 3x1770ml

