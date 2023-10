Omino Bianco – Detersivo Bivalente Liquido, Lavaggio a Mano e in Lavatrice, Essenza Cuore di Marsiglia, 1000 ml

Una storia nata nel 1954 con «Il perborato dell’Omino Bianco»

Nasce così la favola di Omino Bianco, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una nuova categoria specifica per il bucato, gli additivi. Aggiunto al normale detersivo, la sua formula a base di perborato è ultra-efficace sui capi bianchi. La confezione rettangolare rossa in cartone con l’Omino Bianco diventano una vera e propria icona, un marchio riconosciutissimo, simbolo di efficacia e sicurezza nel mondo delle macchie. Omino BiancoUna storia nata nel 1954 con «Il perborato dell’Omino Bianco»Nasce così la favola di Omino Bianco, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una nuova categoria specifica per il bucato, gli additivi. Aggiunto al normale detersivo, la sua formula a base di perborato è ultra-efficace sui capi bianchi. La confezione rettangolare rossa in cartone con l’Omino Bianco diventano una vera e propria icona, un marchio riconosciutissimo, simbolo di efficacia e sicurezza nel mondo delle macchie. L’evoluzione negli anni

Da additivo smacchinate, Omino Bianco negli anni si è profondamente evoluto puntando sull’innovazione e specializzazione in diversi segmenti allargando il suo portafoglio prodotti. Omino Bianco firma prodotti per lavare a mano e in lavatrice, per smacchiare, disinfettare, sbiancare, pretrattare, salvare i colori e candeggiare. Un vero e proprio alleato per il bucato e per ogni esigenza.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 29,5 x 4,5 x 13 cm; 997,9 grammiProduttore ‏ : ‎ Bolton ManitobaASIN ‏ : ‎ B00E4L2OUUNumero modello articolo ‏ : ‎ M92091Paese di origine ‏ : ‎ ItaliaRestrizioni di spedizione: Questo articolo è disponibile per l’esportazione in paesi selezionati al di fuori dell’Unione Europea.

Azione: il prodotto rimuove le macchie più difficili rispettando tutti i tessuti, anche i più delicati come lana e seta; agisce anche a freddo

Bivalente: Omino Bianco è un detersivo bivalente, studiato per pulire con efficacia i capi sia nel lavaggio a mano che nel lavaggio in lavatrice

Formula: grazie alla sua formula dermatologicamente testata, è adatto per il bucato di tutta la famiglia; studiato per il massimo rispetto della pelle, aiuta a prevenire il rischio di irritazioni

Come usare: in lavatrice, versare il detersivo, nel dosaggio consigliato nel retro della confezione, e seguire il programma specifico per ciascun tessuto; a mano, diluire il prodotto in 5 litri di acqua fredda o tiepida e lavare delicatamente

3,29€