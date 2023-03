Omino Bianco – Additivo Igienizzante Liquido per Bucato, Contro Batteri e Cattivi Odori, con Tecnologia Deo+, 1000 ml x 4 Confezioni

Omino Bianco



Una storia nata nel 1954 con «Il perborato dell’Omino Bianco»

Nasce così la favola di Omino Bianco, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una nuova categoria specifica per il bucato, gli additivi. Aggiunto al normale detersivo, la sua formula a base di perborato è ultra-efficace sui capi bianchi. La confezione rettangolare rossa in cartone con l’Omino Bianco diventano una vera e propria icona, un marchio riconosciutissimo, simbolo di efficacia e sicurezza nel mondo delle macchie. Una storia nata nel 1954 con «Il perborato dell’Omino Bianco»Nasce così la favola di Omino Bianco, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una nuova categoria specifica per il bucato, gli additivi. Aggiunto al normale detersivo, la sua formula a base di perborato è ultra-efficace sui capi bianchi. La confezione rettangolare rossa in cartone con l’Omino Bianco diventano una vera e propria icona, un marchio riconosciutissimo, simbolo di efficacia e sicurezza nel mondo delle macchie. L’evoluzione negli anni

Da additivo smacchinate, Omino Bianco negli anni si è profondamente evoluto puntando sull’innovazione e specializzazione in diversi segmenti allargando il suo portafoglio prodotti. Omino Bianco firma prodotti per lavare a mano e in lavatrice, per smacchiare, disinfettare, sbiancare, pretrattare, salvare i colori e candeggiare. Un vero e proprio alleato per il bucato e per ogni esigenza.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 31.1 x 28.2 x 15.8 cm; 4.53 KgProduttore ‏ : ‎ Bolton ManitobaASIN ‏ : ‎ B0B4JW83FDNumero modello articolo ‏ : ‎ 8003650021625Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Azione: il prodotto agisce nel cuore del bucato, neutralizza i cattivi odori e rimuove germi e batteri con un’azione già a 30°C; il prodotto è un additivo da usare in aggiunta ai normali detersivi per il lavaggio del bucato a mano e in lavatrice

Formula: grazie alla sua nuova formula dermatologicamente testata, è adatto per il bucato di tutta la famiglia, dai bambini agli adulti, in particolare per gli sportivi e gli amanti degli animali

Uso lavatrice: versare il detersivo abituale e aggiungere due tappi e mezzo, 100 ml, di additivo nella vaschetta di lavaggio o nel cestello

Uso lavaggio manuale: versare due tappi e mezzo, 100 ml, di additivo in 5 litri di acqua con detersivo; lasciare ammollo per 20/30 min e concludere risciacquando a fondo i capi con acqua fredda