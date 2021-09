“Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”. È quanto scriveva un mese prima dell’omicidio di Youns El Boussettaoui il neo assessore alla sicurezza del comune di Voghera Giancarlo Gabba alla sindaca Paola Garlaschelli e ai colleghi di maggioranza.

Il 26 giugno in una chat interna alla giunta (fonte LaPresse), si sta discutendo della centrale piazza San Bovo e di alcuni problemi legati all’ordine pubblico. Simona Virgilio, assessore all’istruzione, segnala: “Davanti all’Africa market mega assembramento con tantissimi individui con bottiglie in mano, non si riesce neanche a passare”. A rispondere è proprio Giancarlo Gabba, che all’epoca ricopriva il ruolo di assessore all’urbanistica: “Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”.

Interviene a questo punto la sindaca Garlaschelli che chiede se non possa chiamare qualche agente della Polizia Locale. “Temo che anche il buon Massimo [Massimo Adriatici, ndr) non sappia più come affrontare il problema con i nostri poliziotti” conclude l’assessore Gabba.

Da pochi giorni l’assessore Gabba ha preso le deleghe alla sicurezza del comune di Voghera, lasciate da Massimo Adriatici dopo l’indagine che lo vede coinvolto nell’omicidio di Youns El Boussettaoui avvenuto in piazza Meardi il 20 luglio 2021.