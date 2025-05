Omicidio Vasilica Potincu: ex marito si costituisce a Brescia

L’ex marito di Vasilica Potincu, una 35enne romena trovata morta a Legnano, si è costituito a Brescia. L’uomo, 38 anni e connazionale, era ricercato con un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per reati predatori. Precedentemente, aveva avuto problemi legali per sfruttamento della prostituzione. Dopo aver appreso della morte della sua ex, ha dichiarato di non essere coinvolto nell’omicidio.

Vasilica è stata rinvenuta da un vicino di casa in un lago di sangue, con un coltello da cucina conficcato nella schiena. Secondo gli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto nella serata di sabato. L’autopsia, programmata nei prossimi giorni presso l’istituto di medicina legale di Pavia, fornirà dettagli sull’orario esatto della morte.

La donna viveva con la sua famiglia a Cinisello Balsamo, nel Milanese, e lavorava come escort. Gli inquirenti stanno concentrando le indagini sui clienti della vittima, sotto la direzione della procura di Busto Arsizio e con il supporto dei carabinieri del gruppo di Rho e del nucleo investigativo di Milano.

Fonte: www.adnkronos.com