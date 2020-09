Volano post al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e il giornalista Gianluigi Nuzzi sul caso dell’omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre si trovava a casa della famiglia Ciontoli, per il quale la difesa ha chiesto oggi, nel corso dell’appello bis, la derubricazione del reato ad omicidio colposo. “Mercoledì 30 settembre arriverà la sentenza al processo bis per l’omicidio di Marco Vannini. Molte maestrine ciontoliane discettano di diritto -ha scritto il conduttore di ‘Quarto Grado’ su Instagram, riferendosi al fatto che la Lucarelli ha sempre difeso la famiglia Ciontoli dagli attacchi social- io mi rimetto ovviamente ai giudici che lo conoscono meglio di me sicuramente. Mi auguro che questo assassinio trovi giustizia in nome di Marco, di mamma Marina e di papà Valerio”.

Fonte