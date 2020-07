“E stato fino ad oggi ripetutamente detto, solo sulla base di supposizioni, e questo è presente addirittura in alcuni atti processuali e non solo detto nei luoghi di spettacolo, che anche a costo di far morire Marco, io avrei nascosto quello che era successo. La verità è che io ho chiamato i soccorsi pensando che si trattasse di uno spavento, figuriamoci se non l’avrei fatto sapendo che era partito un proiettile”. Cosi’ in una dichiarazione spontanea Federico, figlio di Antonio Ciontoli, nel corso del processo d’Appello Bis per l’omicidio di Marco Vannini disposto dopo la sentenza della Cassazione del 7 febbraio scorso.

