Un litigio durato una decina di minuti, urla “disumane”, una sagoma dietro la finestra e qualcosa che andava giù. E infine il silenzio. Sono i momenti che hanno preceduto l’omicidio-suicidio avvenuto in mattinata a Montesilvano, in via Tagliamento. A descriverli sono i vicini di casa della coppia rumena che vive in Italia da ormai quindici anni, che hanno provato a chiamare moglie e marito, ma non ricevendo risposte hanno lanciato l’allarme.

All’esterno della casa, che si trova in una stradina lunga poche centinaia di metri dove tutti si conoscono, moglie e marito vengono descritti dai vicini come “brave persone, serie, sempre disponibili e benvolute da tutti”. Lui, dice chi li conosceva, lavorava come muratore e lei si arrangiava con dei lavoretti nelle case.

“Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo abbiamo trovato in casa. Poi abbiamo appreso che era a scuola”. Così soccorritori e carabinieri descrivono i primi istanti all’interno dell’abitazione a Montesilvano. Ora il bambino che ha 10 anni è stato affidato ai servizi sociali.

I corpi sono stati trovati in cucina, uno sull’altro. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il pm, i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale e quelli della compagnia di Montesilvano. Entrambi i coniugi presentano ferite di arma da taglio, ma non è chiaro al momento chi abbia agito per primo.