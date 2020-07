Il Governo prepara la stretta sull’omicidio stradale. A spingere l’acceleratore il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha convocato a via Arenula un tavolo di maggioranza per chiedere un veloce via libera ad un disegno di legge. Previste norme più severe, tra cui l’utilizzo del cellulare alla guida che, in caso di omicidio stradale, sarà considerato un’aggravante così come lo è la guida in stato di ebbrezza. “Dopo 4 anni, la legge aveva sicuramente bisogno di un tagliando di verifica delle norme introdotte con la legge 41/2016. La pirateria stradale da allora non è affatto calata”, commenta all’Adnkronos Giordano Biserni, presidente Asaps – Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Andando ad analizzare i dati della sinistrosità in Italia, anche rispetto al resto dell’Europa, non c’è da stare tranquilli, sottolinea Biserni che, a titolo di esempio, ricorda come nei fine settimana di giugno “dopo il lockdown che avrebbe dovuto portare a riflettere, sono morti in strada 41 motociclisti”.

Fonte