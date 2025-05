Omicidio Stefania Camboni: il dolore di un’amica e dei figli

Dopo il ritrovamento del corpo di Stefania Camboni, 59 anni, nella sua villa a Fregene, l’amica Agostina ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, descrivendo la vittima come una persona “dolcissima” e negando le ipotesi di omicidio. Secondo Agostina, Stefania stava affrontando il lutto per la morte del marito, avvenuta nel 2020, e non aveva intrapreso nuove relazioni. La donna ha anche commentato il buon rapporto di Stefania con i figli, sottolineando di non aver mai sentito litigi all’interno della famiglia.

Le dichiarazioni dell’amica contrastano con le indagini della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha iscritto la compagna del figlio di Stefania nel registro degli indagati, per omicidio. L’indagine ha rivelato che la vittima sarebbe stata uccisa con 15 coltellate, e non ci sarebbero segni di effrazione, suggerendo che l’aggressore potrebbe essere stato un conoscente.

La compagna del figlio ha riferito agli inquirenti di essere stata a letto al momento del delitto, mentre il figlio lavorava all’aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, gli investigatori hanno trovato questa versione poco convincente e continuano a seguire la pista dell’omicidio. La situazione economica della famiglia sembrava stabile, non emergendo contrasti significativi tra madre e figli, almeno secondo le testimonianze.

