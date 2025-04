Omicidio Sergio Ramelli, La Russa: “Saluti romani? Io non posso influenzare”

A margine della cerimonia di deposizione dei fiori a Milano in memoria di Sergio Ramelli, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di un messaggio per i neofascisti che avrebbero ricordato il militante del Fronte della gioventù, ucciso 50 anni fa da militanti di Avanguardia Operaia, con saluti romani. La Russa ha affermato di non voler parlare di tali gesti, privilegiando invece il ricordo di Ramelli. Ha espresso una certa irritazione nei confronti dei cronisti, accusandoli di focalizzarsi sulle polemiche piuttosto che su un messaggio di pace e condanna della violenza.

Sosteneva che è fondamentale comprendere la differenza tra il ricordare una vittima e la strumentalizzazione di quel ricordo. Ha criticato l’atteggiamento dei giornalisti, chiedendo se non fosse possibile vedere oltre il semplice richiamo ai saluti romani, sottolineando che la vera domanda riguarda il significato di essere lì in quel momento. La Russa ha enfatizzato che la commemorazione dovrebbe essere un atto contro ogni forma di odio e violenza, ritenendo che il suo incontro con i cronisti fosse un’occasione per affermare un messaggio positivo e un allontanamento dalla violenza. Ha ribadito che non vi era nulla di preoccupante nell’evento stesso, spostando l’attenzione sul valore del ricordo di Sergio Ramelli come simbolo di resistenza contro l’odio e le divisioni.