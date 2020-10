“Anastasia è cambiata dopo una vacanza in cui sono venuti anche Giovanni Princi e la fidanzata Clementina. Era improvvisamente più distaccata con me, penso perché avevo notato una sguardo d’intesa fra lei e Princi e lo avevo riferito a Luca. A me da madre era sembrato uno sguardo che aveva qualcosa di sentimentale ma forse era una complicità dovuta ad altre cose”. Lo ha detto Concetta Galati, la mamma di Luca Sacchi, al processo davanti alla prima Corte d’Assise di Roma per l’omicidio del personal trainer, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani.

