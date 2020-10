“Tra me e Giovanni Princi non c’è mai stato nulla di particolare, solo una semplice amicizia, perché lui era amico di Luca. Io ero attaccatissima al mio fidanzato, la mia vita era con lui”. Lo ha detto Anastasiya Kylemnyk, l’ex fidanzata di Luca Sacchi, facendo dichiarazioni spontanee al processo davanti alla prima Corte d’Assise di Roma per l’omicidio del personal trainer, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani. La ragazza, che è anche parte civile, è imputata per violazione della legge sulla droga.

