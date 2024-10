Omicidio Rozzano, Manuel accoltellato per cuffiette di poco valore: arrestato 19enne

Un 19enne è stato arrestato per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano la notte dell’11 ottobre. La vittima, di 31 anni, è stata aggredita dal giovane, che ha agito con l’intento di rapinarlo per rubare un paio di cuffie di scarso valore. Il fermo del giovane è stato eseguito a seguito dell’interrogatorio condotto dal pubblico ministero di Milano.

Le indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno permesso di raccogliere prove a sostegno della sua responsabilità, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano il presunto autore del crimine. Grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile di Milano e la Questura di Alessandria, il sospetto è stato rintracciato presso la stazione ferroviaria di Alessandria.

Durante le perquisizioni svolte dagli agenti, le cuffie appartenenti a Manuel sono state trovate in un recipiente vicino all’abitazione del fermato. Le ricerche per rintracciare l’arma del delitto sono ancora in corso.

L’episodio ha destato particolare interesse nell’opinione pubblica, considerando la violenza del gesto avvenuto per un oggetto di poco valore. Il 19enne, ora in custodia, affronterà le conseguenze legali delle sue azioni.