Omicidio Pierina Paganelli: Valeria Dassilva Attacca Manuela Bianchi a Quarto Grado

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado del 2 maggio 2025, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha rilasciato dichiarazioni incisive contro Manuela Bianchi, nuora della vittima e indagata per favoreggiamento. Bartolucci ha difeso il marito, attualmente in carcere in condizioni critiche, accusando Bianchi di manipolazione e di non essere estranea all’omicidio.

Valeria ha dichiarato che non crede che Bianchi sia stata leale con la sua famiglia. Ha affermato che Bianchi non ha rivelato di avere una relazione con suo marito, esprimendo dubbi sulla sua lealtà verso gli altri. Louis Dassilva, detenuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato, è stato ricoverato il 1° maggio all’ospedale Infermi di Rimini a causa del deterioramento delle sue condizioni fisiche e mentali, dopo aver iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta.

Bartolucci ha sottolineato che il comportamento di Dassilva rappresenta un modo silenzioso di protestare contro la sua situazione. La coppia si è incontrata in carcere recentemente, dove Valeria ha esortato il marito a essere lucido in tribunale.

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata trovata morta il 4 ottobre 2023 nel garage del suo condominio a Rimini, con 29 coltellate sul corpo. Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante di Manuela Bianchi, è stato arrestato, ma le indagini hanno riportato forti contraddizioni, inclusi elementi audio che collegano Dassilva e Bianchi e l’assenza di DNA di Dassilva sulla scena del crimine.