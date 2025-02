Omicidio Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci in Procura e la Scoperta Chiave dei Capelli

Due importanti sviluppi sono emersi dalle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata convocata dalla Procura di Rimini. Si presume che la convocazione riguardi chiarimenti su elementi in possesso della Squadra Mobile. La Bartolucci ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti e ha lasciato l’ufficio senza rilasciare dichiarazioni. È importante notare che la donna ha assistito all’incidente probatorio della cam3, scambiando sguardi con il marito, e ha sempre ribadito la sua convinzione sull’innocenza di Dassilva.

Un altro elemento significativo riguarda un capello nero trovato sul volto di Pierina Paganelli che non è stato repertato. L’inviato di “Chi l’ha Visto?” ha riportato che il capello, insieme a una sostanza non identificata, non è stato consegnato alla polizia scientifica. Questo porta a interrogarsi su se il capello appartenga a Pierina o all’assassino.

Inoltre, gli inquirenti stanno indagando su un uomo registrato da una videocamera la sera dell’omicidio, credendo possa essere Louis Dassilva. Tuttavia, un vicino, Emanuele Neri, sostiene di essere lui l’uomo nel video, potenzialmente ribaltando le conclusioni. Le indagini continuano per chiarire questi elementi e il mistero rimane fitto, mentre la Procura cerca di approfondire sia la questione del capello sia l’identità dell’uomo catturato dalla videocamera.