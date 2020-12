Si chiamava Leonardo Marrucchelli era un allevatore e aveva 55 anni l’uomo ucciso nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 dicembre a Cagnano Varano, nel Foggiano. La vittima è stata freddata con alcuni colpi d’arma da fuoco, di cui uno al ventre. A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri verso le 3 del mattino durante un controllo del territorio. in località San Francesco a poche centinaia di metri dal centro abitato.

I militari hanno notato una Volkswagen Polo, ferma sul ciglio della strada con i fari accesi. Insospettiti dal veicolo hanno effettuato un’ispezione e a poche decine di metri dal veicolo hanno scoperto il cadavere. L’uomo aveva precedenti risalenti a molto anni fa.

Sul posto i carabinieri della compagnia del centro garganico che al momento escludono possa trattarsi di un omicidio legato alla criminalità organizzata sebbene le indagini si muovano a 360 gradi. L’uomo non era sposato e non aveva figli. Ora attraverso l’autopsia si potrà risalire all’ora precisa del decesso, così come bisognerà cercare il movente di questo omicidio, il decimo compiuto in Capitanata dall’inizio dell’anno ad oggi.