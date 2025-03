Omicidio Mollicone, oggi la decisione della Cassazione: cosa può accadere

Oggi, 11 marzo 2025, si attende la decisione della Corte di Cassazione riguardo al caso dell’omicidio di Serena Mollicone, avvenuto nel 2001. La Corte deve decidere se confermare l’assoluzione degli imputati – Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, il figlio Marco e la moglie Annamaria – oppure annullare le assoluzioni e ordinare un nuovo processo di Appello. Gli imputati sono stati già assolti dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Cassino. I pubblici ministeri avevano chiesto pene significative per i Mottola e per un carabiniere, ma le parti civili che hanno presentato appello sono state condannate alle spese processuali.

Il legale dei Mottola, Mauro Marsella, ha dichiarato che gli imputati si mostrano sereni e fiduciosi nella giustizia, mentre i familiari di Serena, tra cui lo zio Antonio e la sorella Consuelo, sperano in un nuovo processo. Secondo l’avvocato di parte civile, Anthony Iafrate, il ricorso presentato dalla procura è ben fondato. Tuttavia, c’è preoccupazione che la decisione della Cassazione possa chiudere definitivamente il caso, lasciando l’omicidio di Serena senza colpevole.

Serena scomparve il 1 giugno 2001 e fu trovata morta due giorni dopo, con segni di violenza. La lunga vicenda giudiziaria ha visto indagini, archiviazioni e processi, ma rimane irrisolta dopo quasi 24 anni, senza che siano emerse nuove ipotesi valide nel corso del procedimento.