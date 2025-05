Omicidio Liliana Resinovich: le richieste della difesa

Gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, difensori di Sebastiano Visintin, presenteranno la prossima settimana le richieste in merito all’incidente probatorio. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, tali richieste si concentreranno sull’accertamento medico-legale e genetico. Visintin è accusato dalla Procura di Trieste di aver aggredito e ucciso la moglie Liliana Resinovich il 14 dicembre 2021, nel parco dell’ex Opp, dove il corpo è stato rinvenuto il 5 gennaio 2022.

I legali hanno dichiarato di essere “sorpresi” per il livello di specificità del capo d’imputazione, evidenziando la mancanza di chiarezza sugli elementi che hanno portato a questa formulazione. Riguardo alla richiesta della Procura di ascoltare la testimonianza di Claudio Sterpin, amico della vittima, gli avvocati hanno espresso opposizione, sostenendo che Sterpin non è un testimone fondamentale nel contesto dell’omicidio, anche perché le sue documentazioni di salute non sono certificate.

Vi è infine un’importante riserva degli avvocati riguardo all’incidente probatorio, che sarà chiarita in settimana, focalizzandosi sugli aspetti scientifici della questione.

Fonte: www.adnkronos.com