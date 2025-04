Omicidio: Indizi Sospetti sul Cadavere

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il cadavere, semisvestito e con segni sospetti, è stato scoperto da passanti il 6 aprile, vicino a un ponte della statale 35. Si tratta di una donna apparente età tra i 30 e i 35 anni, priva di documenti, e il suo corpo non risultava bagnato, il che ha sollevato dubbi sulla dinamica della morte. Intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Angeleri, che ha avviato un’autopsia programmata per il 9 aprile. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: omicidio, morte accidentale o suicidio. I primi accertamenti medico-legali non hanno evidenziato segni chiari di morte violenta, ma la posizione del corpo e il parziale abbigliamento destano preoccupazioni e rendono il caso ancora complesso.

Al momento, le indagini sono attive per identificare la vittima attraverso rilievi dattiloscopici e verifiche su denunce di scomparsa nella zona. Il posto del ritrovamento è molto frequentato, ma privo di telecamere, complicando ulteriormente le indagini. La Procura ha richiesto che vengano eseguiti accertamenti approfonditi, considerando la delicatezza della situazione. Il riserbo sulle informazioni è massimo, in attesa di nuovi sviluppi che possano chiarire la dinamica dei fatti e fornire informazioni sulla vittima.