Omicidio in Panetteria: Raffaele Mascia Spara a Ivan Disar per un Irritante Diverbio

Raffaele Mascia, un ventenne, rimarrà in carcere dopo aver ucciso il 15 febbraio l’ucraino Ivan Disar in una panetteria a Milano. Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare per omicidio e tentato omicidio, ritenendo che Mascia potesse ripetere il reato o fuggire di nuovo. Il giovane è detenuto nel carcere di San Vittore dal 17 febbraio, accusato di omicidio e porto illegale di arma.

Dall’ordinanza del gip è emerso che Mascia ha sparato a Disar, 49 anni, e ha ferito gravemente Pavel Koresko, 26 anni, “solo perché infastidito” dalla loro presenza. Disar era un amico di lunga data del padre di Mascia e cliente abituale della panetteria. Il giudice ha definito l’azione di Mascia “completamente sproporzionata” rispetto alla situazione che sembrava pericolosa.

Mascia ha dichiarato di essersi sentito minacciato dai due ucraini, affermando di aver avuto paura per la sua incolumità e quella del padre, ma la sua versione non ha trovato riscontri nelle testimonianze. Una donna presente ha detto che Disar si era semplicemente offerto di aiutare Mascia a trovare lavoro come elettricista e non ci sono state minacce. Secondo il giudice, non ci sono prove che dimostrino che i due ucraini fossero pericolosi o avessero intenzioni maligne nei confronti di Mascia. Questo caso solleva interrogativi sulle motivazioni e le circostanze che hanno portato a un gesto così estremo.